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2020-07-24 سعود بن نايف : دعاؤنا منذ دخول الملك سلمان المستشفى أن يلبسه الله لباس الصحة والعافية رفع آيات التهاني بنجاح عملية استئصال المرارة متابعات الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.

وقال سموه “نحمد المولى عز وجل أن من على سيدي خادم الحرمين الشريفين بنجاح هذه العملية، فقلوبنا ودعاؤنا منذ أن أعلن عن دخوله للمستشفى بأن يلبسه الله لباس الصحة والعافية”.

وأضاف سموه “ندعو المولى عز وجل أن يسبغ على سيدي خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، ويوفقكم ويعينكم لتكونوا عوناً وسنداً لمقامه الكريم”، سائلاً سموه الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد، ويحفظهم ويسدد على طريق الحق خطاهم.



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