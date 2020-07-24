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قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي مساء أمس الخميس محاضرة "عن بعد" بعنوان "التحليل الفني" وذلك ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المدربين على مستوى الوطن العربي.
واشتملت المحاضرة على شرح مفصل عن أهمية التحليل الفني في كرة القدم وأنواعه وعناصره والمتطلبات التي يحتاجها المحلل ومدى التطور الكبير الذي يشهده مجال التحليل الفني، بالإضافة إلى دور المحلل الفني في تطوير أداء اللاعبين وتنمية قدراتهم من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.
وقدم الاتحاد العراقي في ختام المحاضرة شكره وتقديره للمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي والذي لاقت محاضرته إقبالاً من المدربين العرب والمهتمين بمجال التطوير من مختلف الدول العربية.الاتحاد السعودي لكرة القدم المحاضر الآسيوي بندر الأحمدي
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 05:19 PM
بعنوان "التحليل الفني".. لتطوير المدربين
قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي مساء أمس الخميس محاضرة "عن بعد" بعنوان "التحليل الفني" وذلك ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المدربين على مستوى الوطن العربي.
واشتملت المحاضرة على شرح مفصل عن أهمية التحليل الفني في كرة القدم وأنواعه وعناصره والمتطلبات التي يحتاجها المحلل ومدى التطور الكبير الذي يشهده مجال التحليل الفني، بالإضافة إلى دور المحلل الفني في تطوير أداء اللاعبين وتنمية قدراتهم من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.
وقدم الاتحاد العراقي في ختام المحاضرة شكره وتقديره للمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي والذي لاقت محاضرته إقبالاً من المدربين العرب والمهتمين بمجال التطوير من مختلف الدول العربية.
، الأحمدي يقدم محاضرة (عن بعد) لبرنامج الاتحاد العراقي ،
المصدر : الخليج 365
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