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أصدر مدير تعليم "القريات" الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قراراً بالتجديد والتكليف لرؤساء ورئيسات الأقسام التربوية بتعليم القريات؛ حيث شملت التكليفات الجديدة: تكليف الدكتور صالح بن عطية الجهني رئيساً لقسم الموهوبين (بنين)، ومشعل بن أحمد الحواس رئيساً لقسم الصحة المدرسية، والدكتور عايد بن محمد الشراري رئيساً لتعليم الكبار، وهنود بنت محمد العباس رئيسة للإشراف التربوي (بنات).
وأكد "الثبيتي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للتطوير الفني والمهني للعملية التعليمية، مشيراً إلى ما يبذله الزملاء والزميلات المكلفون من جهود كبيرة، متمنيًا لجميع المكلفين والمجدد لهم التوفيق والسداد.
مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 05:11 PM
فيما أكد "الثبيتي" أهمية العمل بروح الفريق للتطوير الفني والمهنيحركة تكليفات جديدة لرؤساء ورئيسات الأقسام بـ"تعليم القريات"
أصدر مدير تعليم "القريات" الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قراراً بالتجديد والتكليف لرؤساء ورئيسات الأقسام التربوية بتعليم القريات؛ حيث شملت التكليفات الجديدة: تكليف الدكتور صالح بن عطية الجهني رئيساً لقسم الموهوبين (بنين)، ومشعل بن أحمد الحواس رئيساً لقسم الصحة المدرسية، والدكتور عايد بن محمد الشراري رئيساً لتعليم الكبار، وهنود بنت محمد العباس رئيسة للإشراف التربوي (بنات).
وأكد "الثبيتي" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للتطوير الفني والمهني للعملية التعليمية، مشيراً إلى ما يبذله الزملاء والزميلات المكلفون من جهود كبيرة، متمنيًا لجميع المكلفين والمجدد لهم التوفيق والسداد.
، حركة تكليفات جديدة لرؤساء ورئيسات الأقسام بـ"تعليم القريات" ،
المصدر : الخليج 365
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