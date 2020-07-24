محمد بن مسعود - الدمام - جدة تتصدر بـ193 تليها مكة بـ174 وبعدها الطائف بـ146 سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من ‫فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك، توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ حيث جاءت محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة. وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة. فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 04:59 PM Advertisements جدة تتصدر بـ193 تليها مكة بـ174 وبعدها الطائف بـ146 إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 605 حالات تعافٍ من ‫فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في إنفوجرافيك، توزيع حالات التعافي من كورونا في المدن والمحافظات؛ حيث جاءت محافظة جدة في المقدمة بـ193 حالة، تليها العاصمة المقدسة بـ174، ثم الطائف بـ146 حالة. وتوزعت بقية الحالات على مدن المنطقة. الكلمات المفتاحية ، إمارة منطقة مكة: 605 حالات تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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