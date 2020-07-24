شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمطار غزيرة تحول نهار الطائف إلى ليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

شهدت محافظة الطائف، اليوم الجمعة، أمطار غزيرة تسببت في تحويل أجواء النهار إلى ليل.

ورصد أحد المواطنين، في مقطع فيديو متداول، الأمطار التى سقطت على إحدى الطرق في المحافظة.

يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها نشاط رياح وتساقط البرد على محافظة الطائف حتى الساعة العاشرة مساءً.