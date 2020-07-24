شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تعلن ساعات العمل خلال إجازة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة الجمارك عن ساعات العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في كل ما يخص فسح البضائع والنقل السريع مع مركز الاتصال الموَحد وخدمات البريد المركزي.

وأكدت الهيئة أن خدمات فسح البضائع والنقل السريع ومركز الاتصال الموَحد ستعمل جميعها على مدار الساعة.

وأضافت أن خدمات البريد المركزي ستعمل خلال أيام العيد من الساعة 9:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً