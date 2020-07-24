أمطار على محافظتي الطائف وميسان و"911" يدعو للحذر

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، بهطول أمطول خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة على محافظتي الطائف وميسان. نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، بهطول أمطول خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة على محافظتي الطائف وميسان. ودعا المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

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