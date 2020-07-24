شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة. ولايستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل . كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

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