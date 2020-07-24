الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالصيغة المرافقة . قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالصيغة المرافقة . وتابع المجلس قراره بنقل اختصاص القيام بعمل مكتب مقاطعة إسرائيل، المسند إلى وزارة التجارة بمقتضى المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ، إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأضاف المجلس بإلغاء المادة (15) من نظام وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6-4-1374هـ ، وإنهاء العمل بما ورد في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ .

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