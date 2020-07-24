شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: غداً أول موسم المرزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، أن يوم غد، السبت، سيكون أول موسم المرزم.
وأضاف أن اليوم هو آخر موسم الجوزاء، لافتا إلى أن بعد 26 يوماً تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بالتدريج.
وأوضح في مقطع فيديو، أنه يتبقى على شدة الأيام القائظة 26 يوما، منها 13 يوما في المرزم و13 يوما في الكليبين، وبعدها تنخفض درجات الحرارة بالتدريج مع مرور الأيام.
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