شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يقر تعديلات جديدة على ممارسة نشاط التزيين النسائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وكان ذلك بناء على إطلاع المجلس على المعاملة الواردة بالديوان الملكي والمشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بشأن تعديل الضوابط المذكورة أعلاه.

وقرر المجلس تعديل المادة الثالثة لممارسة التزيين النسائي بأن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة، وإلغاء الفقرة "1" من المادة "الرابعة"، وتعديل المادة "التاسعة"، ويحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.

وتابع المجلس بتعديل المادة "الثانية عشرة"، لتكون بالنص الآتي "“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.