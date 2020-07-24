شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للمشاعر المقدسة قبل 61 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو نادر وبدقة عالية ، للمشاعر المقدسة قبل 61 عام وثق مقطع فيديو نادر وبدقة عالية ، للمشاعر المقدسة قبل 61 عام وأوضح الفيديو الذي نشره حساب " نوادر من التاريخ" الذي تم تصويره في موسم الحج لـ عام ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م ، بعثة الحج الهندية التي كانت تؤدي المناسك في هذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر للمشاعر المقدسة قبل 61 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.