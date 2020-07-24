شكرا لمتابعة خبر عن نص قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وجاء نص القرار كالتالي :

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:

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أولاً : تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي“يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.

ثانياً: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:

“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها،لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.