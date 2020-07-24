شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تروي قصة شاب منع انتقال عدوى كورونا إلى والده المريض بالسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سلطت وزارة الصحة الضوء على قصة جديدة لشاب ساهم في منع انتقال عدوى فيروس كورونا لآخرين. سلطت وزارة الصحة الضوء على قصة جديدة لشاب ساهم في منع انتقال عدوى فيروس كورونا لآخرين. وذكرت الوزارة أن مصاباً بالفيروس خالط أربعة أشخاص خلال حضوره في أحد اجتماعات العمل، وكان الشاب واحد منهم. وأكدت الوزارة أن التزام الشاب بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي منع انتقال العدوى إلى والده المريض بالسكري.

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