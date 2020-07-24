شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على أبرز المعلومات عن «قلعة الزريب» التاريخية التي حمت قوافل الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

وثق حساب دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو ، لـ "قلعة الزريب" التاريخية حيث عرض المقطع أبرز المعلومات عن القلعة التي تقع في مدينة الوجه بمنطقة تبوك والهدف من وجودها وإنشائها.

وأظهر الفيديو القلعة التي بُنيت عام 1026 هـ (1617 م) بوادي الزريب في مدينة الوجه على طريق الحج المصري والشامي، استخدمت في حماية قوافل الحجيج وراحتهم.

وتابعت بأن القلعة كانت مُستطيلة الشكل وفي أركانها أربعة أبراج، إلى جانب فتحات للمدافع والمراقبة ورمي السهام.