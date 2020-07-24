شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يوجه بعمل 42 محكمة خلال عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير العدل، وليد الصمعاني، باستمرار عمل 42 محكمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وجه وزير العدل، وليد الصمعاني، باستمرار عمل 42 محكمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما شمل التوجيه تكليف 68 قاضيا بالعمل في محاكم التنفيذلإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء، وإنهاء متطلبات العمل القضائي. كما تم تكليف دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي، على أن يكون العمل وفقا لقواعد العمل عن بعد، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا الجديد.

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