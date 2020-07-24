شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم يكشف عن شعوره عند اختياره لأداء مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو تعبير مقيم جورجي، وشعوره بعد إختياره لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث يدرس الدكتوراه بجامعة الملك سعود.

وأوضح المقيم الجورجي رسلان فيلي، إنه قدم إلى المملكة منذ أكثر من 17 عامًا لدراسة اللغة العربية، لافتاً إلى أنه قرر هو وزوجته التي لم يسبق لها الحج، التسجيل في حج هذا العام، على الرغم من عدم توقعهما لإقامته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن هناك تعاوناً وتواصلاً دائماً معه يومياً من وزارة الحج والعمرة، وذلك لتثقيف الحجاج والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل الذهاب لأداء الحج، معربا عن سعادته وامتنانه لاختياره لأداء الحج هذا العام، مبيناً أنه لم يشعر يوماً من الأيام بأنه غريب عن المملكة، حتى عند ذهابه لقضاء الإجازات في مسقط رأسه في جورجيا، فإنه يشتاق للمملكة، التي أصبحت هي وشعبها جزءاً من حياته.