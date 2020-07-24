شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس . تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من ضبط 679 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس . جاء ذلك في حملة تفتيشية للوزارة شملت 679 زيارة بجانب البلاغات عبر الرقم " 199911 " او عبر بوابة معاً للرصد . وأكدت الموارد البشرية ان قيمة المخالفة 3000 ريال تتعدد بتعدد العمال ، وذلك تنفيذاً لقرار منع العمل من الـ 12 ظهراً وحتى الـ 3 عصراً حتى يوم 15 سبتمبر المقبل .

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