شكرا لمتابعة خبر عن شروط نقل الكفالة بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية ضرورة الإلتزام آلية نقل الكفالة الداخلي بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل .

وأكدت انه يجب ان يمر سنة على العامل بالفرع الذي يرغب في النقل منه ، ويكون النقل بين فروع الكفيل الواحد مرة واحدة .

جاء ذلك رداً على وافد يستفسر حول امكانية نقله لفرع آخر تابع لنفس الكفيل .