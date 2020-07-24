شكرا لمتابعة خبر عن شروط نقل الكفالة بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الموارد البشرية ضرورة الإلتزام آلية نقل الكفالة الداخلي بين المنشآت التابعة لنفس الكفيل .
وأكدت انه يجب ان يمر سنة على العامل بالفرع الذي يرغب في النقل منه ، ويكون النقل بين فروع الكفيل الواحد مرة واحدة .
جاء ذلك رداً على وافد يستفسر حول امكانية نقله لفرع آخر تابع لنفس الكفيل .
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