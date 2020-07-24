حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً في مسلخ الدمام المركزي

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): اطلقت امانة المنطقة الشرقية خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً بمسلخ الدمام المركزي . اطلقت امانة المنطقة الشرقية خدمة حجز مواعيد ذبح الأضاحي إلكترونياً بمسلخ الدمام المركزي . ويمكن الإستفادة من هذه الخدمة التي تهدف إلى تخفيف الزحام وتطبيق الإجراءات الإحترازية عبر البوابة الرقمية للأمانة من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- تقديم الطلب إلكترونياً . Advertisements 2- يتم مراجعة الطلب عبر الأمانة . 3- إشعار المستفيد برسالة نصية باليوم والوقت المسموح له بالتوجه فيه لمسلخ الدمام . ويأتي ذلك ضمن حملة الأمانة تحت عنوان " سهلناها عليك " لتقديم العديد من الخدمات إلكترونياً .

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