شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. أول كسوة للكعبة بأيادي سعودية عام 1934 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية نادرة عن أول كسوة للكعبة بأيدي سعودية عام 1352 هـ الموافق1934م . كشفت صورة تاريخية نادرة عن أول كسوة للكعبة بأيدي سعودية عام 1352 هـ الموافق1934م . ووفقاً لدارة الملك عبد العزيز فإن هذه الكسوة أنتجها مصنع أجياد بمكة المكرمة . ومرت كسوة الكعبة بعدة مراحل ونالت مصر شرف صناعة الكسوة سنوات طويلة ثم انتجتها الأيادي السعودية . إقرأ أيضاً :

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