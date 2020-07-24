الأمن العام يوضح عقوبات المخالفين للإجراءات الاحترازية في موسم الحج

حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من مخالفة الإجراءات المتبعة لموسم الحج 1441هـ، مشيرًا إلى عقوبات مخالفة هذه الإجراءات.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي أن نقل الحجاج المخالفين داخل المملكة تعد مخالفة لإجراءات موسم الحج 1441هـ مؤكدًا أن عقوبتها تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف ريال.

بالإضافة للسجن والغرامة المالية، أوضح الأمن العام أنه يمكن المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة والترحيل إذا كان الناقل وافدًا، وفقًا لإجراءات موسم الحج 1441هـ.

مخالفة دخول المشاعر المقدسة بدون تصريح

في السياق ذاته، أشار الأمن العام إلى أن كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) دون تصريح ابتداءً من ٢٨ /١١/ ١٤٤١هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة بغرامة مالية (۱۰)آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وفقا لإجراءات موسم الحج 1441هـ.

وبدءًا من 5 من ذي الحجة، سيتم منع دخول المركبات المخالفة إلى مكة المكرمة على أن يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي للأمن العامّ في الحج، العميد سامي الشويرخ.

تفاصيل منع المركبات من دخول مكة المكرمة ضمن إجراءات موسم الحج 1441هـ

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وقال العميد الشويرخ إنه يُمنع دخول المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية وتقل سعتها عن (25) راكبًا إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، وفقًا لإجراءات موسم حج 1441هـ.

وكذلك تُمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية التي تقل سعتها عن (25) راكبًا ويقودها من يرتدي الإحرام من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة، إذ سيتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك كل المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر، وفقا لإجراءات موسم الحج 1441هـ.

وأشار العميد الشويرخ إلى أن المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة التي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها على (25) راكبًا تخضع لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها، وفقا لإجراءات موسم الحج 1441هـ.

وأفاد أن جميع أنواع الدراجات النارية والهوائية تمنع من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام، وفقًا لإجراءات موسم الحج 1441هـ.

وكانت قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته حددت طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات للحجاج من ساحتي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، كما حدَّدت مسارات في صحن المطاف وأدوار المسعى المتكررة، تضمن تطبيق الاحترازات والتدابير الإجرائية حفاظًا على سلامة الحجاج في موسم الحج 1441هـ.

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