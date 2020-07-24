بالفيديو.. خطيب الحرم: من عَجَز عن أداء نُسك الحج آجره الله بنيته

أكد أن العدد المحدود من مقاصد الشريعة
قال خطيب الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إنه بسبب جائحة كورونا، كانت المصلحة قصر الحج على أعداد محدودة حفاظًا على أرواح الناس من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ النفس.
وأضاف خطيب الحرم المكي- وفقًا لقناة السعودية- أن حفظ النفس من جملة الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها وعدم تعريضها للهلاك، أو إلحاق الضرر بها.
وأشار إلى أن من عجز عن أداء نسك الحج آجره الله بنيته، وجعل له في العشر الأوائل من ذي الحجة أعمالًا جليلة يقوم بها وهو في مكان إقامته. موضحًا أنه من بركة النية الطيبة أنها تنفع صاحبها ولو لم يقع العمل على وجهه الصحيح.
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