حساب المواطن يجدد التذكير بـ4 خطوات لرفع مستندات الأرملة

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بخطوات رفع المستندات الخاصة بالأرملة لتسجيلها كمستفيد رئيسي (رب أسرة).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه يمكن للأرملة إضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة التي تشمل «صك حصر الورثة، أو شهادة الميلاد، أو بطاقة العائلة».

وأشار البرنامج إلى ضرورة توافر شروط معينة في المرفقات، وهي أن تكون بصيغة « jpg أو jpeg أو png أو bmp أو pdf»، وألا يتجاوز حجم الملف 2 ميجابايت، موضحًا أن طريقة إرفاق المستندات للأرملة تتم عبر الخطوات التالية:

1– التوجه إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

2 – الدخول إلى تفاصيل الطلب.

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3 – الانتقال إلى إدارة المرفقات.

4– إرفاق المستندات المطلوبة، عن طريق الضغط على أيقونة «استعراض الملف».

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