«الزكاة والدخل» تعدد خدمات ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

منها إمكانية الدفع مقدمًا عبر «سداد»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، تُمكِّن مستخدميها من 4 خدمات.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» أن الخدمات جاءت كالآتي: 1– معرفة مدى استحقاق دفعك للضريبة. 2– التعرف على مدى استحقاق الضريبة على عقارك. 3– حساب مبلغ الضريبة. Advertisements 4– إمكانية الدفع مقدمًا عبر سداد. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد» بالتعاون مع وزارة العدل التي تستهدف ملاَّك العقار من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين؛ وذلك استمرارًا لجهود التحوُّل الرقمي والتكامل بين الأجهزة الحكومية. اقرأ أيضًا: 3 خطوات تنفذ تلقائيًّا عبر ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

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