«تقويم التعليم» لأعضاء هيئة التدريس: شاركوا في برنامج التقويم والاعتماد

لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية

وجَّهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدعوة لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ومسؤولي عمادات التطوير والجودة بالجامعات السعودية الحكومية والأهلية، لحضور البرنامج التعريفي ببرنامج التقويم والاعتماد المدرسي لمدارس التعليم الحكومية والأهلية والعالمية. وقال الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على موقع «تويتر»، إن البرنامج يهدف إلى تعريف بالتطورات والمستجدات في صناعة تقويم واعتماد المدارس وبحث فرص المشاركة في برامج التقويم والاعتماد المدرسي التي يقدمها المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز». وأوضحت أن محاور اللقاء جاءت كالآتي: – أهمية التقويم والاعتماد المدرسي في تطوير التعليم العام وتحسين مخرجاته. Advertisements – معايير التقويم والتميز المدرسي ومنهجية إعدادها وخطط تطبيقها. – مشاركة أعضاء هيئة التدريس في برامج التقويم والاعتماد المدرسي. – تأهيل اختصاصيي التقويم المدرسي والاعتماد المدرسي وترخيصهم. اقرأ أيضًا: وزارة التعليم: بدء التسجيل في برنامج «ممارس الجودة الأكاديمية»

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