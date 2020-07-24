المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول المجاني الشامل

للاستفادة من ٣٤٢ مجلة علمية و٤٠٠ ألف مقالة
أطلقت المكتبة الرقمية السعودية مبادرة الوصول الشامل المجاني على مستوى المملكة إلى عدد من مصادر قواعد المعلومات الرقمية، بالتعاون مع الناشرين العالميين لمدة شهر؛ وذلك أثناء جائحة كورونا عبر (بوابة المكتبة) الإلكترونية.
وتتضمَّن المبادرة الوصول المجاني إلى 6 قواعد معلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملة على قواعد دار المنظومة التي تتيح الوصول إلى أكثر من ٣٤٢ مجلة علمية، وأكثر من ٥٩٠ مؤتمرًا وندوة، وتغطي عدة مجالات متخصصة بالعلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم الإسلامية والقانونية، بالإضافة إلى أكثر من ١٥٠ ألف رسالة جامعية، وكذلك قاعدة المعرفة العربية التي تتيح الوصول إلى أكثر من ٤٠٠ ألف مقالة من ١٩٠٠ مجلة علمية تشتمل على ١٢ تخصصًا بالعلوم، وتغطي عدة تخصصات، من أهمها التخصصات الإنسانية والقانونية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والمالية، وإدارة الأعمال، وعدة تخصصات أخرى، كما تقدِّم المعرفة قاعدة (أرسيف) المتخصصة بالاستشهادات المرجعية الضخمة الصادرة باللغة العربية للمجلات العلمية المحكمة.
وتتيح المبادرة الوصول المجاني إلى قاعدة ProQuest التي تغطي مختلف التخصصات العلمية والطبيعة، وتُمكِّن من الوصول إلى أكثر من ٥ ملايين رسالة علمية، وقاعدة المعلومات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول الأعضاء (OECD)، التي تغطي محتوى اقتصاديًّا لـ٨٠ دولة بـ25 لغة، بالإضافة إلى قاعدة Cabi المتخصصة بالعلوم البيئية والزراعية.
يُذكَر أن المكتبة الرقمية السعودية هي من أبرز النماذج الداعمة للتجمعات العلمية على المستوى الوطني؛ حيث تعمل على توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، وجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس بالجامعات السعودية، وبقية مؤسسات التعليم العالي.
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