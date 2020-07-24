مرور العاصمة المقدسة يشارك في ضبط المخالفات
أكدت قوات أمن الحج، جاهزيتها لتوفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، خلال موسم الحج الاستثنائي لهذا العام، وذكرت قناة الإخبارية في تقرير مصور لها، أن قوات أمن الطرق بالعاصمة المقدسة اتخذت عدة تدابير أمنية وإجراءات استباقية للكشف عن هويات المركبات المارة عبر مراكز الضبط الأمني.
وتعد هذه المراكز الصفوف الأولى التي تحدد هوية المعتمر أو الحاج، ويتم من خلالها تحرير عدد من المخالفات المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية لمخالفي أنظمة حج هذا العام، ومن أبرزها تحميل الركاب ونقلهم من مكان إلى آخر.
وعن التعاون بين الجهات الأمنية، أوضح التقرير المصور، أن الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة، تشارك في عملية التأكد من الإجراءات المرورية للمركبات المارة عبر مراكز الضبط الأمني، للتأكد من عدم وجود مخالفات مرورية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قوات أمن الحج تعلن جاهزيتها لـ«الموسم الاستثنائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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