بلدية الدلم تنهي تجهيزاتها للعيد

أنهت بلدية محافظة الدلم جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز مواقع بيع الأضاحي وتهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وتعقيم الجوامع وأعمال التنظيف والإنارة وتكثيف الرقابة على المسالخ والأسواق والمحطات ومتابعة المخالفات. وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف المهندس ماجد بن سعود العتيبي أن البلدية، ممثلة بإدارة صحة البيئة، وضعت خطة للعمل خلال إجازة العيد، اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي، وتجهيز موقعين لبيع الأضاحي بالمحافظة، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مفيدًا أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة جميع الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بجميع أعمالها اليومية.



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