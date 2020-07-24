تمديد طوارئ مستشفى عمران الأحساء إلى 24 ساعة

ويستهدف المستشفى 18 مدينة وقرية مجاورة «مراكز الرعاية الصحية الأولية»، بإجمالي عدد سكان أكثر من 400 ألف و393 نسمة، وبسعة سريرية 100 سرير، ونسبة التجهيزات «الفرش الطبي» 100%، وجاهزية المستشفى 100% بأحدث الأجهزة الطبية العامة والتخصصية، وقد حصل المستشفى على البطاقة التشغيلية الأمثل بين 19 مستشفى على مستوى المملكة في 2019م-2020م، وعدد العيادات الطبية العامة والتخصصية 19 عيادة، و6 غرف عمليات جراحية كبرى.
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