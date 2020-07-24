أعلن رئيس مركز القيادة والتحكم لجائحة فيروس كورونا في المحافظة الدكتور خالد الملا، لـ«دوت الخليج» أمس تمديد ساعات العمل في قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى مدينة العمران «العام» في الأحساء، من 8 ساعات في اليوم إلى 24 ساعة يومياً، موضحاً أن أقسام العناية المركزة في المستشفى حالياً بكامل تجهيزاتها وفق أعلى المستويات، وتشغيلها بأعلى كفاءة، وذلك لاستقبال إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وجرى خلال الأسبوع الماضي تشغيل 50 سريرا جديدا في العناية المركزة. ويستهدف المستشفى 18 مدينة وقرية مجاورة «مراكز الرعاية الصحية الأولية»، بإجمالي عدد سكان أكثر من 400 ألف و393 نسمة، وبسعة سريرية 100 سرير، ونسبة التجهيزات «الفرش الطبي» 100%، وجاهزية المستشفى 100% بأحدث الأجهزة الطبية العامة والتخصصية، وقد حصل المستشفى على البطاقة التشغيلية الأمثل بين 19 مستشفى على مستوى المملكة في 2019م-2020م، وعدد العيادات الطبية العامة والتخصصية 19 عيادة، و6 غرف عمليات جراحية كبرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد طوارئ مستشفى عمران الأحساء إلى 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.