

سكاكا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

تواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة.

وقامت فرق التطوع المسح في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع ، حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وتأتي هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة حرصا منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة والمحافظة على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.

// انتهى //

17:05ت م

0103



سكاكا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واستواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة.وقامت فرق التطوع المسح في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع ، حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل مايحتاجونه من خدمات.وتأتي هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة حرصا منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة والمحافظة على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.// انتهى //17:05ت م0103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق التطوع بالهلال الأحمر بالجوف تواصل تقديم نقاط فرز بصري في جوامع المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.