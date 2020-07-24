

بريدة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أصدرت أمانة منطقة القصيم (١٣٣) ترخيصاً لنقاط بيع الأضاحي المؤقتة بمدينة بريدة.

وتأتي هذي الخطوة لتوفير خيارات متعددة للباعة والمستهلكين خلال موسم عيد الأضحى المبارك ، مع تطبيق الاشتراطات الاحترازية والتنظيمية لضمان المحافظة على النظافة العامة والابتعاد عن المساكن.

// انتهى //

17:03ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة القصيم تصدر (١٣٣) ترخيصاً لنقاط بيع الأضاحي المؤقتة بمدينة بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.