السعودية اليوم / فلسطين تسجل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثة 3 حالات وفاة



رام الله 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 537 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73 حالة وفاة، مشيرةً إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 3629 حالة .

// انتهى //

16:17ت م

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رام الله 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 537 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وثلاثة 3 حالات وفاة .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8710 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 73 حالة وفاة، مشيرةً إلى ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 3629 حالة .// انتهى //16:17ت م0097

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