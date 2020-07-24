

إسلام آباد 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 270400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 219783 حالة، بينما توجد 1316 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

16:02ت م

0090



إسلام آباد 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و54 حالة وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 270400 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5763 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 219783 حالة، بينما توجد 1316 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:02ت م0090

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.