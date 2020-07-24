السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين



الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه " من فضل الله علينا وعلى بلادنا أن كلل العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالنجاح"، وإننا ندعو المولى عز وجل في كل الأوقات أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، ويديمه لبلادنا قائداً مسدداً موفقاً، وأن يحفظكم سيدي، فأنتم بعد توفيق الله خير معين لسيدي خادم الحرمين الشريفين".

وأردف سموه قائلاً "بحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وعزمكم وهمتكم سيدي، تواصل بلادنا مسيرة النماء التي تعيشها في كل النواحي"، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيد- يحفظها الله-.

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15:55ت م

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الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.وقال سموه " من فضل الله علينا وعلى بلادنا أن كلل العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بالنجاح"، وإننا ندعو المولى عز وجل في كل الأوقات أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، ويديمه لبلادنا قائداً مسدداً موفقاً، وأن يحفظكم سيدي، فأنتم بعد توفيق الله خير معين لسيدي خادم الحرمين الشريفين".وأردف سموه قائلاً "بحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وعزمكم وهمتكم سيدي، تواصل بلادنا مسيرة النماء التي تعيشها في كل النواحي"، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيد- يحفظها الله-.‏.//انتهى //15:55ت م0087

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