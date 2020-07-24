شكرا لقرائتكم خبر عن 2241 حالة تعافٍ من كورونا ونسبة الشفاء تصل 82% والان نبدء بالتفاصيل
في أول مرة يغيب فيها المؤتمر الصحفي لكورونا ولا ينعقد بصفته الدورية اليومية ، أشارات الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة إلى تسجيل 2241حالة تعافٍ من فيروس كورونا ، فيما سجلت 2378 إصابة.
وأشارت الاحصاءات أيضا إلى أن نسبة الشفاء بالمملكة وصلت إلى 82 % ،بإحمالى عدد حالات 215731 حالة .
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