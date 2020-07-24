شكرا لقرائتكم خبر عن 2241 حالة تعافٍ من كورونا ونسبة الشفاء تصل 82% والان نبدء بالتفاصيل

في أول مرة يغيب فيها المؤتمر الصحفي لكورونا ولا ينعقد بصفته الدورية اليومية ، أشارات الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة إلى تسجيل 2241حالة تعافٍ من فيروس كورونا ، فيما سجلت 2378 إصابة.

وأشارت الاحصاءات أيضا إلى أن نسبة الشفاء بالمملكة وصلت إلى 82 % ،بإحمالى عدد حالات 215731 حالة .