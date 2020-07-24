- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم استشاري لـ”المواطن”: التساهل بالوقاية رفع إصابات كورونا في 3 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استشاري لـ”متابعات الخليج 365”: التساهل بالوقاية رفع إصابات كورونا في 3 دول
الولايات المتحدة والبرازيل والهند تدخل مرحلة الخطر
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
دخلت ٣ دول وهي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، مرحلة الخطر بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات فيها.
ورأى استشاري الطب الوقائي الدكتور محمد العيدروس، أن ارتفاع نسبة المصابين في هذه الدول يفسِّر تساهل الكثير من أفراد تلك المجتمعات بالاشتراطات الصحية وذلك منذ بدايات انتشار الفيروس وربما استمر الحال لفترات طويلة، كما أن تطبيق الحظر ربما جاء متأخراً في تلك الدول مما ساهم في توسع دائرة المصابين.
ثغرات لنشاط الفيروس
ولم يستبعد د.العيدروس في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، دخول تلك الدول في الموجات المتتابعة لكورونا بعد الموجة الأولى، إذ إن عدم تقيد أفراد تلك المجتمعات أوجد ثغرات للفيروس وخصوصاً مع عدم ارتدائهم الكمامة مما سهّل انتقال العدوى من حاملي العدوى الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى الأصحاء، ومن هذا المنطلق أنصح أفراد المجتمع بأهمية ارتداء الكمامة وعدم التساهل بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
إصابات الدول الـ٣
سجلت الولايات المتحدة 4,170,333 إصابة بكورونا منذ بداية المرض ، والوفيات 147,342، والتعافي 1,980,432، وفي البرازيل وصل عدد إجمالي الإصابات إلى 2,289,951، والوفيات 84,207، وتعافي 1,570,237، بينما سجلت الهند 1,292,209 إصابة ، و 30,660 حالة وفاة ، وتعافي 817,743 حالة.
منظمة الصحة تحذر
ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تعاني جميعاً بسبب ارتفاعات سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا تزال قادرة على التغلب على الجائحة.
وأوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة الدكتور مايك رايان، أن الدول الثلاث ديمقراطية وقوية وتتمتع بإمكانات داخلية هائلة للتعامل مع هذا المرض.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري لـ”المواطن”: التساهل بالوقاية رفع إصابات كورونا في 3 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.