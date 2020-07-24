2020-07-24

السفارة في الكويت تعلن وقف تلقي طلبات العودة: المنافذ مفتوحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنها توقفت عن تلقي طلبات المواطنين بالعودة إلى الوطن بعد فتح كافة المنافذ أمامهم للعودة.

وقالت السفارة عبر تويتر : تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن؛ وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة.

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