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السفارة في الكويت تعلن وقف تلقي طلبات العودة: المنافذ مفتوحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السفارة السعودية في الكويت أنها توقفت عن تلقي طلبات المواطنين بالعودة إلى الوطن بعد فتح كافة المنافذ أمامهم للعودة.
وقالت السفارة عبر تويتر : تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن؛ وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة.
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