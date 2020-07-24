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توزيع حالات كورونا الجديدة.. مكة المكرمة تتصدر بـ 196 وإجمالي الوفيات 2672
حالات التعافي بلغت 215731 والحالات النشطة 44369
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (2241) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (215731) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (44369) حالة من بينها (2143) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (262772) حالة، توفي منهم (2672) حالة.
توزيع الحالات الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (2378 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي : مكة المكرمة 196، الرياض 139، الهفوف 135، حفر الباطن 130، المبرز 123، الطائف 114، الدمام 93، نجران 69.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:
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