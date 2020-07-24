السعودية | بالصور.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مكة

شكرا لقرائتكم بالصور.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت ⁧‫وزارة الحج والعمرة السعودية،⁩ بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.

ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.