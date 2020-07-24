السعودية | أكثر من 215 ألف متعافٍ في السعودية.. و2378 إصابة جديدة

شكرا لقرائتكم أكثر من 215 ألف متعافٍ في السعودية.. و2378 إصابة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في حين سجل 37 حالة وفاة بالفيروس في المملكة.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 215,731.

يشار إلى أن المملكة سجلت أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس المستجد.

تحكم بانتشار الفيروس

ومطلع الشهر الجاري، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة الفيروس المستجد.

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كما قال "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيراً إلى "إمكانية العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".

وكانت الوزارة قد حذرت مراراً خلال مؤتمراتها الصحافية اليومية من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، التي لطالما تحدثت عنها خلال الأشهر المنصرمة من الجائحة، من ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات، وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات، بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.