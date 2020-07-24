- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
واصل مستشفى ظلم العام تفعيل الحملات الميدانية لتوعية كافة أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.
واستهدفت الحملة العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة ومنها طريق "الطائف- الرياض".
وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات، إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية.
كما قدّم القائمون على الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق "صحتي".
جدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
مستشفى ظلم العام
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 03:30 PM
نفذ جولات داخل المحلات التجارية.. وأوصى بالالتزام بالإجراءات الوقائية"مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة
واصل مستشفى ظلم العام تفعيل الحملات الميدانية لتوعية كافة أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"، بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.
واستهدفت الحملة العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة ومنها طريق "الطائف- الرياض".
وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات، إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية.
كما قدّم القائمون على الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق "صحتي".
جدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.
، "مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مستشفى ظلم" يواصل حملاته لتوعية المسافرين على الطرقات السريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.