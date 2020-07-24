محمد بن مسعود - الدمام - بلجيكا تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.847 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.812 حالة وفاة . 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 Advertisements 03:03 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 220 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.847 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.812 حالة وفاة . ، بلجيكا تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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