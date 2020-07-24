محمد بن مسعود - الدمام - الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة . 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 Advertisements 02:58 PM إجمالي الإصابات 58.249 والوفيات 343 إجمالي الإصابات 58.249 والوفيات 343 سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة . ، الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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