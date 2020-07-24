محمد بن مسعود - الدمام - روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة. 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 Advertisements 02:46 PM إجمالي الحالات المصابة 800.849 إجمالي الحالات المصابة 800.849 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة. ، روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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