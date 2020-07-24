محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .المكسيك فيروس كورونا الجديد المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة . Advertisements 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 02:43 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و718 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة . ، المكسيك: 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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