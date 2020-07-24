محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة . وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .أوكرانيا فيروس كورونا الجديد أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة . وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة . Advertisements 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 02:36 PM إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة . وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة . ، أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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