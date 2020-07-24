السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابة عن قضاة ومنسوبي ديوان المظالم، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – أيده الله-.

وقال معاليه: إن من الحق علينا أن نحمد الله – عز وجل- على سلامة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- قائد هذه البلاد، ومبعث الاطمئنان لكل أفراد الشعب السعودي الكريم، صاحب اليد الحانية على جسد الأمة الإسلامية والعربية.

وأضاف: إن ابتهاجنا وفرحتنا بزوال العارض الصحي الذي ألمّ بقائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- بشارة خير وتفاؤل ونحن بهذه الأيام المباركة في العشر من ذي الحجة، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعائنا وعظيم ابتهالنا ورجائنا أن يجعل الصحة والسلامة لباسه الدائم، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يديم عليه عافية البدن، وأن تكتمل فرحة الجميع بشفائه وخروجه من المستشفى .

كما سأل العلي القدير، أن يوفق خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- فيما يقدمانه للمملكة العربية

// انتهى //

15:29ت م

0085



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابة عن قضاة ومنسوبي ديوان المظالم، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له – أيده الله-.وقال معاليه: إن من الحق علينا أن نحمد الله – عز وجل- على سلامة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- قائد هذه البلاد، ومبعث الاطمئنان لكل أفراد الشعب السعودي الكريم، صاحب اليد الحانية على جسد الأمة الإسلامية والعربية.وأضاف: إن ابتهاجنا وفرحتنا بزوال العارض الصحي الذي ألمّ بقائدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله- بشارة خير وتفاؤل ونحن بهذه الأيام المباركة في العشر من ذي الحجة، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعائنا وعظيم ابتهالنا ورجائنا أن يجعل الصحة والسلامة لباسه الدائم، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يديم عليه عافية البدن، وأن تكتمل فرحة الجميع بشفائه وخروجه من المستشفى .كما سأل العلي القدير، أن يوفق خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- فيما يقدمانه للمملكة العربية السعودية ، وأن يؤيدهما الله بنصره وتوفيقه، ويرفع درجتهما في الدنيا والآخرة.// انتهى //15:29ت م0085

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