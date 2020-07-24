

الكويت 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت الكويت اليوم 753 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لمصابين، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال753 تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين و271 حالة لغير الكويتيين .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52915 حالة.

// انتهى //

15:26ت م

0084



الكويت 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 753 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 425 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لمصابين، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وأوضح السند أن حالات الإصابة ال753 تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين و271 حالة لغير الكويتيين .وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52915 حالة.// انتهى //15:26ت م0084

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت : 753 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 4 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.