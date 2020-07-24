السعودية اليوم / مصرع 3 أشخاص في أمطار غزيرة وفيضانات تضرب كوريا الجنوبية



سول 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة مع الرياح القوية التي ضربت كوريا الجنوبية، فضلاً عن احتجاز عشرات المواطنين في مياه الفيضانات.

وأوضح المقر المركزي لإدارة الكوارث في سول اليوم في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في سياراتهم، بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الأنفاق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، مشيرة لفقدان رجل جرفه تيار المياه في مدينة أولسان بشمال شرق بوسان.

وأضافت أنه تم إجلاء 195 مواطنًا في الأماكن المتضررة، وتم إنقاذ 51 شخصًا على الأقل.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد سجلت كمية الأمطار المتساقطة في الساعة في مدينة بوسان أمس أعلى مستوى لها منذ عام 1920.

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15:25ت م

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